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Daily Star: Роналду может перейти в «Интер Майами»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Интер Майами», сообщает Daily Star.
Daily Star: Роналду может перейти в «Интер Майами»
  • Gettyimages.ru

По информации источника, клуб, который принадлежит бывшему полузащитнику сборной Англии Дэвиду Бекхэму, готов предложить 37-летнему португальцу зарплату в размере €34 млн за один сезон.

Отмечается, что Бекхэм уже обсуждал с нападающим его переход в «Интер Майами».

В нынешнем сезоне Роналду забил один мяч и отдал одну передачу в девяти матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Роналду надеется сменить клуб после чемпионата мира по футболу 2022 года.

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