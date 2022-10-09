Daily Star: Роналду может перейти в «Интер Майами»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Интер Майами», сообщает Daily Star.

По информации источника, клуб, который принадлежит бывшему полузащитнику сборной Англии Дэвиду Бекхэму, готов предложить 37-летнему португальцу зарплату в размере €34 млн за один сезон.

Отмечается, что Бекхэм уже обсуждал с нападающим его переход в «Интер Майами».

В нынешнем сезоне Роналду забил один мяч и отдал одну передачу в девяти матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Роналду надеется сменить клуб после чемпионата мира по футболу 2022 года.