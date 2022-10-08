The Times: Роналду надеется сменить клуб после чемпионата мира по футболу 2022 года
Как сообщает The Times, португалец надеется на то, что будет готовиться к переходу в новый клуб после ЧМ-2022.
Отмечается, что главный тренер МЮ Эрик тен Хаг был бы рад прекратить сотрудничество с футболистом, который открыто выступает против его методов. Вопрос перехода форварда будет зависеть от руководства клуба и от того, на какие компромиссы сможет пойти сам Роналду.
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в девяти матчах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «Интер Майами» в январе.