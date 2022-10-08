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The Times: Роналду надеется сменить клуб после чемпионата мира по футболу 2022 года

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет покинуть клуб после чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Как сообщает The Times, португалец надеется на то, что будет готовиться к переходу в новый клуб после ЧМ-2022.

Отмечается, что главный тренер МЮ Эрик тен Хаг был бы рад прекратить сотрудничество с футболистом, который открыто выступает против его методов. Вопрос перехода форварда будет зависеть от руководства клуба и от того, на какие компромиссы сможет пойти сам Роналду.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в девяти матчах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «Интер Майами» в январе.

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