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В Португалии сообщили, что Бекхэм обсудил с Роналду возможный переход в «Интер Майами»

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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Интер Майами» в январе.
В Португалии сообщили, что Бекхэм обсудил с Роналду возможный переход в «Интер Майами»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает инсайдер Педру Алмейда в Twitter, владелец клуба Главной лиги футбола (МЛС) Дэвид Бекхэм обсудил с 37-летним форвардом МЮ переход в январе.

По информации СМИ, нападающий не покинет зимой МЮ, так как в переходе футболиста не заинтересован ни один клуб.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в девяти матчах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2022 года по версии Forbes.

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