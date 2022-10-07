В Португалии сообщили, что Бекхэм обсудил с Роналду возможный переход в «Интер Майами»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Интер Майами» в январе.

Как сообщает инсайдер Педру Алмейда в Twitter, владелец клуба Главной лиги футбола (МЛС) Дэвид Бекхэм обсудил с 37-летним форвардом МЮ переход в январе.

По информации СМИ, нападающий не покинет зимой МЮ, так как в переходе футболиста не заинтересован ни один клуб.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в девяти матчах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2022 года по версии Forbes.