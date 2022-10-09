Защитник «Факела» Божин — о матче с «Зенитом»: стараемся показывать красивый футбол

Защитник воронежского «Факела» Сергей Божин прокомментировал результат матча 12-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Борьба — это козырь на нашем поле. Стараемся показывать красивый футбол. Замену я не просил, в борьбе игрок «Зенита» отмахнулся. Бразильцы играют на высоком уровне, хорошо играют в пас. Все ребята молодцы, отдали все силы, каждый внёс свой вклад», — цитирует Божина «Матч ТВ».

28-летний футболист был признан лучшим игроком встречи.

Игра, которая прошла в Воронеже на стадионе «Центральный», завершилась со счётом 1:1.

У «Факела» мяч забил Георгий Гонгадзе (12-я минута). У петербургского клуба отличился Малком (28-я).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 30 очков. «Факел» занимает 13-е место с десятью очками.

Ранее Семак рассказал, будет ли «Зенит» рассматривать покупку игроков «Факела» в трансферное окно.