Валуев: Клаудиньо и Малком принесли бы пользу сборной России по футболу
«Малком и Клаудиньо — высококлассные игроки. Конечно, хотелось бы, чтобы в нашей команде играли свои воспитанники, которые по мастерству не уступят бразильцам. Но сейчас Клаудиньо и Малком сильнее ребят, играющих на их позиции», — цитирует депутата Госдумы Sport24.
При этом Валуев выразил надежду, что российские команды в скором времени всё же вернут на международную арену.
«Учитывая, что игроки «Зенита» находятся в хорошем возрасте, они, безусловно, принесут пользу национальной сборной», — добавил он.
Ранее Сергей Семак рассказал, будет ли клуб рассматривать игроков воронежского «Факела» в качестве усиления своего состава.