Валуев: Клаудиньо и Малком принесли бы пользу сборной России по футболу

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался о бразильских футболистах петербургского «Зенита» Малкоме и Клаудиньо, которые намерены получить российское гражданство.

«Малком и Клаудиньо — высококлассные игроки. Конечно, хотелось бы, чтобы в нашей команде играли свои воспитанники, которые по мастерству не уступят бразильцам. Но сейчас Клаудиньо и Малком сильнее ребят, играющих на их позиции», — цитирует депутата Госдумы Sport24.

При этом Валуев выразил надежду, что российские команды в скором времени всё же вернут на международную арену.

«Учитывая, что игроки «Зенита» находятся в хорошем возрасте, они, безусловно, принесут пользу национальной сборной», — добавил он.

Ранее Сергей Семак рассказал, будет ли клуб рассматривать игроков воронежского «Факела» в качестве усиления своего состава.