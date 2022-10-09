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Валуев: Клаудиньо и Малком принесли бы пользу сборной России по футболу

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Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался о бразильских футболистах петербургского «Зенита» Малкоме и Клаудиньо, которые намерены получить российское гражданство.

«Малком и Клаудиньо — высококлассные игроки. Конечно, хотелось бы, чтобы в нашей команде играли свои воспитанники, которые по мастерству не уступят бразильцам. Но сейчас Клаудиньо и Малком сильнее ребят, играющих на их позиции», — цитирует депутата Госдумы Sport24.

При этом Валуев выразил надежду, что российские команды в скором времени всё же вернут на международную арену.

«Учитывая, что игроки «Зенита» находятся в хорошем возрасте, они, безусловно, принесут пользу национальной сборной», — добавил он.

Ранее Сергей Семак рассказал, будет ли клуб рассматривать игроков воронежского «Факела» в качестве усиления своего состава.

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