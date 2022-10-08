Смородская призвала председателя совета директоров «Локо» Плутника уйти в отставку
- РИА Новости
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«Нужно ещё поменять генерального директора. Леонченко в клубе делать нечего. Гендиректор должен определять все процедуры в команде. Также в отставку надо подавать Плутнику. У него ничего не получилось», — цитирует Смородскую РИА Новости.
Она подчеркнула, что Циннбауэра и Цорна давно надо было отправить в отставку.
«Было видно, что у них ничего не получается. Потратить такое громадное количество денег и не купить ни одного стоящего игрока — это надо умудриться», — добавила Смородская.
Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. Столичная команда одержала всего две победы в сезоне-2022/23.
Сразу после матча руководство «Локомотива» объявило об уходе Циннбауэра и Цорна.
«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.
Ранее Ринат Билялетдинов заявил, что напрашивается кандидатура Сёмина на пост тренера «Локомотива».