Дортмундская «Боруссия» и «Бавария» сыграли вничью в девятом туре Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» на своём поле сыграла вничью с «Баварией» в матче девятого тура Бундеслиги сезона-2022/23.

AP

© Martin Meissner