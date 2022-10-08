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Дортмундская «Боруссия» и «Бавария» сыграли вничью в девятом туре Бундеслиги

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Дортмундская «Боруссия» на своём поле сыграла вничью с «Баварией» в матче девятого тура Бундеслиги сезона-2022/23.
Дортмундская «Боруссия» и «Бавария» сыграли вничью в девятом туре Бундеслиги
  • AP
  • © Martin Meissner

Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счётом 2:2.

В составе дортмундской «Боруссии» забитыми мячами отметились Юссуфа Мукоко (74-я минута) и Антони Модест (90-я).

У «Баварии» отличились Леон Горетцка (33-я) и Лерой Сане (53-я)

После девяти туров дортмундская «Боруссия» имеет в своём активе 16 очков и занимает четвёртое место. «Бавария» с 16 очками располагается на третьей строчке.

Ранее нападающий «Баварии» Садио Мане рассказал об адаптации в немецком клубе.

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