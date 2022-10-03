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Мане: в «Баварии» я чувствую себя по-настоящему счастливым

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Нападающий «Баварии» Садио Мане рассказал об адаптации в немецком клубе.
Мане: в «Баварии» я чувствую себя по-настоящему счастливым
  • AP

«Смена клубов непроста. У меня было восемь позитивных лет в Англии — два в «Саутгемптоне» и шесть в «Ливерпуле». Сейчас я в новой стране, где всё другое. В «Баварии» меня очень хорошо встретили, и здесь я чувствую себя по-настоящему счастливым», — цитирует Мане Tutto Mercato.

22 июня сенегальский футболист присоединился к «Баварии».

30-летний Мане является воспитанником «Метца». С 2016 года он выступал за «Ливерпуль». Хавбек провёл за английскую команду 269 матчей во всех турнирах, в которых забил 120 мячей и отдал 48 голевых передач. 

Ранее бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам заявил, что не понимает роли нападающего Садио Мане в мюнхенском клубе.

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