Лам: на данный момент я не понимаю роль Мане в «Баварии»

Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам заявил, что не понимает роли нападающего Садио Мане в мюнхенском клубе.

«Качества Мане не подлежат сомнению. Но очень важно, чтобы роли были чётко распределены. Я не вижу этого в данный момент. Я не понимаю, как распределяются роли в клубе и в чём конкретно выражена роль Мане», — цитирует Лама The Mirror.

Он добавил, что игрок выглядит в команде незаинтересованным. По словам бывшего футболиста, Мане кажется изолированным и почти не принимает участия в игре.

Мане пополнил состав «Баварии» летом 2022 года, перейдя из «Ливерпуля». Он возглавляет список самых высокооплачиваемых футболистов «Баварии».

Ранее сообщалось, что «Бавария» забила «Бохуму» семь безответных мячей в матче Бундеслиги.