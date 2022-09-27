военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Лам: на данный момент я не понимаю роль Мане в «Баварии»

Короткая ссылка
Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам заявил, что не понимает роли нападающего Садио Мане в мюнхенском клубе.
Лам: на данный момент я не понимаю роль Мане в «Баварии»
  • Gettyimages.ru

«Качества Мане не подлежат сомнению. Но очень важно, чтобы роли были чётко распределены. Я не вижу этого в данный момент. Я не понимаю, как распределяются роли в клубе и в чём конкретно выражена роль Мане», — цитирует Лама The Mirror.

Он добавил, что игрок выглядит в команде незаинтересованным. По словам бывшего футболиста, Мане кажется изолированным и почти не принимает участия в игре.

Мане пополнил состав «Баварии» летом 2022 года, перейдя из «Ливерпуля». Он возглавляет список самых высокооплачиваемых футболистов «Баварии».

Ранее сообщалось, что «Бавария» забила «Бохуму» семь безответных мячей в матче Бундеслиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить