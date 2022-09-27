Лам: на данный момент я не понимаю роль Мане в «Баварии»
- Gettyimages.ru
«Качества Мане не подлежат сомнению. Но очень важно, чтобы роли были чётко распределены. Я не вижу этого в данный момент. Я не понимаю, как распределяются роли в клубе и в чём конкретно выражена роль Мане», — цитирует Лама The Mirror.
Он добавил, что игрок выглядит в команде незаинтересованным. По словам бывшего футболиста, Мане кажется изолированным и почти не принимает участия в игре.
Мане пополнил состав «Баварии» летом 2022 года, перейдя из «Ливерпуля». Он возглавляет список самых высокооплачиваемых футболистов «Баварии».
Ранее сообщалось, что «Бавария» забила «Бохуму» семь безответных мячей в матче Бундеслиги.