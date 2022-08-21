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«Бавария» забила «Бохуму» семь безответных мячей в матче Бундеслиги

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Мюнхенская «Бавария» в гостях разгромила «Бохум» в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.
«Бавария» забила «Бохуму» семь безответных мячей в матче Бундеслиги
  • AFP
  • © SASCHA SCHUERMANN

Игра, которая прошла на поле стадиона «Воновия Рурштадион», завершилась со счётом 0:7 в пользу команды Юлиана Нагельсмана.

Мячи забили Лерой Зане (4-я минута), Маттейс де Лигт (25-я), Кингсли Коман (33-я), Садио Мане (42-я, 60-я), Серж Гнабри (76-я). Кристиан Гамбоа (69-я) записал на свой счёт автогол.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от «Вердера», пропустив три гола за семь минут.

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