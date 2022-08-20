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Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от «Вердера», пропустив три гола за семь минут

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Дортмундская «Боруссия» проиграла «Вердеру» в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.
Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от «Вердера», пропустив три гола за семь минут
  • Gettyimages.ru

Игра прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 2:3.

В составе дортмундской команды мячи забили Юлиан Брандт (45 + 2 минута) и Рафаэл Геррейру (77-я). У бременского клуба отличились Ли Бьюкенен (89-я), Никлас Шмидт (90 + 3) и Оливер Бёрк (90 + 5).

В четвёртом туре дортмундская «Боруссия» сыграет на выезде с берлинской «Гертой», а «Вердер» — на своём поле с «Айнтрахтом».

Ранее генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал слухи об интересе клуба к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

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