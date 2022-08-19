Гендиректор «Боруссии» Ватцке заявил, что не ведёт переговоры по трансферу Роналду

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал слухи об интересе клуба к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Мне нравится этот футболист, и, конечно, это привлекательная идея — увидеть игру Криштиану на «Сигнал Идуна Парк». Однако мы не контактируем ни с одной из сторон. Совсем. Потому с этой точки зрения следует закрыть эту тему», — приводит слова Ватцке журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в своём Twitter-аккаунте.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов — 2022/23.

После второго тура АПЛ МЮ занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» стала единственным клубом, который готов предложить контракт Роналду.