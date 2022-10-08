Нобоа признан лучшим игроком матча «Сочи» — «Локомотив»

«Сочи» на своём поле нанёс разгромное поражение столичному «Локомотиву» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Александра Точилина.

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа признан лучшим игроком матча. Эквадорец отличился на 33-й минуте игры. Также мячи забили Жоаозиньо (67-я, 82-я) и Владислав Сарвели (92-я).

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции. Железнодорожники потерпели пятое поражение кряду в РПЛ. Столичная команда одержала всего две победы в сезоне-2022/23.

Ранее Сергей Степашин заявил, что «Динамо» и ЦСКА не наиграли на поражение в матче РПЛ.