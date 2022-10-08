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Федотов считает, что Левников хорошо отработал в матче между ЦСКА и «Динамо»

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Бывший российский судья Игорь Федотов оценил работу главного арбитра Кирилла Левникова в матче 12-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Динамо».
Федотов считает, что Левников хорошо отработал в матче между ЦСКА и «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Игра была сложной, но Левников хорошо отработал. Многие возмущаются эпизодом с вне игры на 43-й минуте, но это проблема помощника», — цитирует Федотова Sport24.

Игра, которая прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счётом 1:1.

В составе ЦСКА гол забил Виллиан Роша (13-я минута). У «Динамо» отличился Фёдор Смолов (44-я).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» с 17 очками расположилось на восьмой позиции.

Ранее полузащитник ЦСКА Константин Кучаев заявил, что армейский клуб был ближе к победе в матче 12‑го тура чемпионата России с «Динамо».

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