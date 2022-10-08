Йоканович назвал справедливым ничейный результат в матче ЦСКА — «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал ничейный результат в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Обе команды показали интересный футбол, ЦСКА показал свой стиль, сыграл в свою игру. Нам не хватало мастерства и хладнокровия в первом тайме, не хватало уверенности, было много ошибок. Второй тайм сыграли лучше, бились, создавались моменты. Считаю, результат справедлив», — цитирует Йокановича «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что «Динамо» должно было использовать пространство на половине соперника.

Игра, которая прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счётом 1:1.

У ЦСКА мяч забил Виллиан Роша (13-я минута). У «Динамо» отличился Фёдор Смолов (44-я).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» (17) расположилось на восьмой позиции.

Ранее генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал результат матча 12-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.