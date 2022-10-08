Гендиректор «Динамо»: игра с ЦСКА могла качнуться в любую сторону

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал результат матча 12-го тура чемпионата России по футболу со столичным ЦСКА.

«Игра могла качнуться в любую сторону. Сегодня не получилось выиграть. Игра боевая, были взаимные моменты. ЦСКА хорошо начал второй тайм, а у нас были во второй части второго тайма моменты. В целом сегодня результат по игре», — цитирует Пивоварова РИА Новости.

Игра, которая прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счётом 1:1.

У ЦСКА мяч забил Виллиан Роша (13-я минута). У «Динамо» отличился Фёдор Смолов (44-я).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» (17) расположилось на восьмой позиции.

Ранее защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что его самочувствие после перелома ноги улучшилось.