Мишина и Галлямов выиграли «Мемориал Панина-Коломенкина» в парном катании
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Результат пары — 245,79 балла.
Второе место заняли Ясмина Кадырова/Валерий Колесов с показателем 203,34. Третье — Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (194,96).
В минувшем сезоне Мишина и Галлямов выиграли два этапа Гран-при, чемпионат России и Европы, а также стали победителями командного турнира на Олимпийских играх. В индивидуальных соревнованиях фигуристы завоевали бронзовую медаль Олимпиады.
Соревнования проходили в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина довольна выступлением Мишиной и Галлямова на контрольных прокатах.