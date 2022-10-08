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Мишина и Галлямов выиграли «Мемориал Панина-Коломенкина» в парном катании

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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли соревнования спортивных пар на «Мемориале Н.А. Панина-Коломенкина».
Мишина и Галлямов выиграли «Мемориал Панина-Коломенкина» в парном катании
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Результат пары — 245,79 балла.

Второе место заняли Ясмина Кадырова/Валерий Колесов с показателем 203,34. Третье — Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (194,96).

В минувшем сезоне Мишина и Галлямов выиграли два этапа Гран-при, чемпионат России и Европы, а также стали победителями командного турнира на Олимпийских играх. В индивидуальных соревнованиях фигуристы завоевали бронзовую медаль Олимпиады.

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина довольна выступлением Мишиной и Галлямова на контрольных прокатах.

 

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