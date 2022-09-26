Москвина довольна выступлением Мишиной и Галлямова на контрольных прокатах

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о выступлении своих подопечных Анастасии Мишиной и Александра Галлямов на контрольных прокатах сборной России.

«Я довольна их выступлением, потому что они смогли так рано в сезоне показать свои новые программы, которые даже в том варианте, в котором они исполнены, нашли отклик у публики и у судей», — цитирует Москвину Metaratings.

Новая произвольная программа спортсменов поставлена под хиты Элвиса Пресли.

В минувшем сезоне фигуристы выиграли два этапа Гран-при, чемпионат России и Европы, а также стали победителями командного турнира на Олимпийских играх. В индивидуальных соревнованиях Мишина и Галлямов завоевали бронзовую медаль Олимпиады.

Ранее Мишина и Галлямов высказались об отсутствии международных стартов.