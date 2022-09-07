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Фигуристы Мишина и Галлямов об отсутствии международных стартов: мы не скучаем

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Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались об отсутствии международных стартов.
Фигуристы Мишина и Галлямов об отсутствии международных стартов: мы не скучаем
  • РИА Новости

«Мы стараемся двигаться вперёд, чтобы нас всё‑таки не догнали. Конкуренция в городе и стране на очень хорошем уровне. Мы не скучаем», — цитирует Мишину «Матч ТВ».

По словам Галлямова, группа улучшается с каждым днём и у фигуристов нет времени задумываться о мотивации и «вселять в головы какой-то бред».

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 7 июня ISU продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Ранее российский фигурист Роман Савосин отреагировал на информацию о возможной смене спортивного гражданства на казахстанское.

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