Фигуристы Мишина и Галлямов об отсутствии международных стартов: мы не скучаем

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались об отсутствии международных стартов.

«Мы стараемся двигаться вперёд, чтобы нас всё‑таки не догнали. Конкуренция в городе и стране на очень хорошем уровне. Мы не скучаем», — цитирует Мишину «Матч ТВ».

По словам Галлямова, группа улучшается с каждым днём и у фигуристов нет времени задумываться о мотивации и «вселять в головы какой-то бред».

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 7 июня ISU продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Ранее российский фигурист Роман Савосин отреагировал на информацию о возможной смене спортивного гражданства на казахстанское.