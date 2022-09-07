Савосин: в новом сезоне планирую выступать не на этапах Кубка России, а на Гран-при страны

Российский фигурист Роман Савосин отреагировал на информацию о возможной смене спортивного гражданства на казахстанское.

«После долгих раздумий, советов с тренерским штабом, родными и друзьями я принял непростое решение, что с нового сезона планирую выступать не на этапах Кубка России, а на Гран-при России. Надеюсь на понимание и поддержку», — написал Савосин в соцсетях.

19-летний спортсмен является серебряным призёром юниорского чемпионата мира по фигурному катанию 2019 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) запрещает российскому фигуристу Егору Мурашову выступать за сборную Швейцарии.