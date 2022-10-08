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Шунин признан лучшим игроком матча ЦСКА — «Динамо»

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Московское «Динамо» сыграло вничью со столичным ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
Шунин признан лучшим игроком матча ЦСКА — «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Игра, которая прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счётом 1:1.

Голкипер бело-голубых Антон Шунин был признан лучшим игроком матча. Вратарь отразил четыре удара по воротам.

У ЦСКА мяч забил Виллиан Роша (13-я минута). У «Динамо» отличился Фёдор Смолов (44-я).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» (17) расположилось на восьмой позиции.

Ранее защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что его самочувствие после перелома ноги улучшилось.

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