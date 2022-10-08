Роша открыл счёт в матче ЦСКА — «Динамо»
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
На 12-й минуте голом отметился защитник красно-синих Виллиан Роша.
Счёт — 1:0 в пользу ЦСКА.
Встреча между ЦСКА и «Динамо» проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
После 11 туров РПЛ красно-синие набрали 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Бело-голубые с 16 очками располагаются на восьмой позиции. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (29).
Ранее защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что его самочувствие после перелома ноги улучшилось.