Роша открыл счёт в матче ЦСКА — «Динамо»

ЦСКА открыл счёт в матче 12-го тура чемпионата России с «Динамо».

На 12-й минуте голом отметился защитник красно-синих Виллиан Роша.

Счёт — 1:0 в пользу ЦСКА.

Встреча между ЦСКА и «Динамо» проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 11 туров РПЛ красно-синие набрали 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Бело-голубые с 16 очками располагаются на восьмой позиции. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (29).

Ранее защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что его самочувствие после перелома ноги улучшилось.