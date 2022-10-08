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Роша открыл счёт в матче ЦСКА — «Динамо»

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ЦСКА открыл счёт в матче 12-го тура чемпионата России с «Динамо».
Роша открыл счёт в матче ЦСКА — «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

На 12-й минуте голом отметился защитник красно-синих Виллиан Роша.

Счёт — 1:0 в пользу ЦСКА.

Встреча между ЦСКА и «Динамо» проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 11 туров РПЛ красно-синие набрали 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Бело-голубые с 16 очками располагаются на восьмой позиции. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (29).

Ранее защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что его самочувствие после перелома ноги улучшилось.

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