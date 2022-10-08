Янчук — о поражении Рублёва от Циципаса: определённые мячи решили исход матча

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва от грека Стефаноса Циципаса на турнире категории ATP 500 в Астане (Казахстан).

«Встреча равных и достойных соперников. Определённые мячи решили исход матча. У каждого свои сильные стороны. Циципас на подъёме: он машет слева одной рукой очень увлечённо и иногда мощно», — цитирует Янчука «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что российский теннисист в матче с Циципасом подсел физически.

В полуфинальном матче Рублёв уступил греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:4, 4:6, 3:6. Продолжительность игры составила 2 часа 8 минут.

Теперь Циципас в финале встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия).

Призовой фонд турнира в Астане составляет $1,9 млн.

Ранее 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева прокомментировала поражение россиянина Андрея Рублёва от грека Стефаноса Циципаса на турнире категории ATP 500 в Астане.