Узнать больше

Писарев считает, что игровые проблемы Захаряна связаны с психологией

Короткая ссылка
Российский тренер Николай Писарев заявил, что игровые проблемы хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в нынешнем сезоне чемпионата России связаны с психологией.
Писарев считает, что игровые проблемы Захаряна связаны с психологией
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Уверен, это психология. Он проходит такую полосу, где испытания его проверяют на прочность», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать 19-летнего полузащитника, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена. Также сообщалось об интересе «Реала» и «Барсы» к полузащитнику.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о выступлении Захаряна.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить