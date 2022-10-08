Писарев считает, что игровые проблемы Захаряна связаны с психологией
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«Уверен, это психология. Он проходит такую полосу, где испытания его проверяют на прочность», — цитирует Писарева «Матч ТВ».
В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать 19-летнего полузащитника, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена. Также сообщалось об интересе «Реала» и «Барсы» к полузащитнику.
Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о выступлении Захаряна.