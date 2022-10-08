Писарев считает, что игровые проблемы Захаряна связаны с психологией

Российский тренер Николай Писарев заявил, что игровые проблемы хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в нынешнем сезоне чемпионата России связаны с психологией.

«Уверен, это психология. Он проходит такую полосу, где испытания его проверяют на прочность», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать 19-летнего полузащитника, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена. Также сообщалось об интересе «Реала» и «Барсы» к полузащитнику.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о выступлении Захаряна.