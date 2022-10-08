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Объявлены стартовые составы на матч ЦСКА — «Динамо»

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Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Динамо».
Объявлены стартовые составы на матч ЦСКА — «Динамо»
  • РИА Новости

В составе армейцев с первых минут на поле появятся: вратарь Игорь Акинфеев, Георгий Щенников, Милан Гайич, Виллиан  Роша, Кирилл Набабкин, Мойзес, Мендес, Саша Зделар, Карраскаль, Фёдор Чалов, Медина.

У «Динамо» матч начнут голкипер Антон Шунин, Маричаль, Лаксальт, Даса, Саба Сабзонов, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Матиас Норманн, Вячеслав Грулёв, Нгамале, Фёдор Смолов.

Встреча между ЦСКА и «Динамо» состоится в субботу, 8 октября, она начнётся в 16:30 мск. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 11 туров РПЛ красно-синие набрали 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Бело-голубые с 16 очками располагаются на восьмой позиции. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (29).

Ранее бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Динамо».

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