Чесноков: Медведев — один из немногих, кто много раз обыгрывал Джоковича

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от полуфинального матча между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем на турнире в Астане (Казахстан).

«Медведев — один из немногих игроков, который много раз обыгрывал Джоковича. Он знает, как против него играть, он сейчас в очень хорошей форме. Да и Джокович с каждым матчем играет всё лучше и лучше», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

Напомним, что Медведев обыграл в четвертьфинале испанца Роберто Баутисту-Агута в двух сетах — 6:1, 6:1.

Джокович в 1/4 финала выбил россиянина Карена Хачанова, обыграв со счётом 6:4, 6:3.

Полуфинальный матч между спортсменами пройдёт 8 октября.

Ранее Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча между Медведевым и Джоковичем.