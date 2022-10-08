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Чесноков: Медведев — один из немногих, кто много раз обыгрывал Джоковича

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от полуфинального матча между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем на турнире в Астане (Казахстан).
Чесноков: Медведев — один из немногих, кто много раз обыгрывал Джоковича
  • Gettyimages.ru
  • © Quality Sport Images

«Медведев — один из немногих игроков, который много раз обыгрывал Джоковича. Он знает, как против него играть, он сейчас в очень хорошей форме. Да и Джокович с каждым матчем играет всё лучше и лучше», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

Напомним, что Медведев обыграл в четвертьфинале испанца Роберто Баутисту-Агута в двух сетах — 6:1, 6:1.

Джокович в 1/4 финала выбил россиянина Карена Хачанова, обыграв со счётом 6:4, 6:3. 

Полуфинальный матч между спортсменами пройдёт 8 октября.

Ранее Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча между Медведевым и Джоковичем.

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