Кафельников поделился ожиданиями от матча между Медведевым и Джоковичем

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников ожидает напряжённого матча между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем в рамках полуфинала турнира ATP в Астане.

«Медведев и Джокович выиграли по три матча на турнире — они находятся в неплохой форме. Для болельщиков такой матч — событие. Ничего, кроме напряжённого и интересного матча, не ожидаю», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

В другом полуфинале соревнований в Астане сойдутся россиянин Андрей Рублёв и грек Стефанос Циципас. Матчи пройдут 8 октября.

В 1/4 финала Медведев победил испанца Роберто Баутисту‑Агута (6:1, 6:1), Джокович был сильнее Карена Хачанова (6:4, 6:3).

Ранее Медведев поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча с Джоковичем.