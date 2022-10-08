Узнать больше

Кафельников поделился ожиданиями от матча между Медведевым и Джоковичем

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион Евгений Кафельников ожидает напряжённого матча между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем в рамках полуфинала турнира ATP в Астане.

«Медведев и Джокович выиграли по три матча на турнире — они находятся в неплохой форме. Для болельщиков такой матч — событие. Ничего, кроме напряжённого и интересного матча, не ожидаю», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

В другом полуфинале соревнований в Астане сойдутся россиянин Андрей Рублёв и грек Стефанос Циципас. Матчи пройдут 8 октября.

В 1/4 финала Медведев победил испанца Роберто Баутисту‑Агута (6:1, 6:1), Джокович был сильнее Карена Хачанова (6:4, 6:3).

Ранее Медведев поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча с Джоковичем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить