Даниил Медведев: действительно счастлив сыграть с Джоковичем

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча с сербом Новаком Джоковичем на турнире в Астане.

«Я действительно рад играть против Новака. Я думал об этом перед матчем, и в этом году мы вместе сыграли только на одном турнире — «Ролан Гаррос». Это будет вторая встреча. Я действительно счастлив сыграть с ним», — цитирует Медведева ATP Tour.

Напомним, что Медведев обыграл в четвертьфинале испанца Роберто Баутиста-Агута в двух сетах — 6:1, 6:1. Российский теннисист записал на свой счёт четыре подачи навылет и реализовал шесть из 14 брейк-пойнтов.

Матч между Медведевым и Джоковичем состоится 8 октября.

Ранее Джокович поделился ожиданиями от матча с Медведевым в полуфинале турнира в Астане.