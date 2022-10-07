Узнать больше

Даниил Медведев: действительно счастлив сыграть с Джоковичем

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча с сербом Новаком Джоковичем на турнире в Астане.
Даниил Медведев: действительно счастлив сыграть с Джоковичем
  • Gettyimages.ru

«Я действительно рад играть против Новака. Я думал об этом перед матчем, и в этом году мы вместе сыграли только на одном турнире — «Ролан Гаррос». Это будет вторая встреча. Я действительно счастлив сыграть с ним», — цитирует Медведева ATP Tour.

Напомним, что Медведев обыграл в четвертьфинале испанца Роберто Баутиста-Агута в двух сетах — 6:1, 6:1. Российский теннисист записал на свой счёт четыре подачи навылет и реализовал шесть из 14 брейк-пойнтов.

Матч между Медведевым и Джоковичем состоится 8 октября.

Ранее Джокович поделился ожиданиями от матча с Медведевым в полуфинале турнира в Астане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить