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Руни: Роналду и Месси — два величайших игрока в истории футбола, но в итоге время настигает всех нас

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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о форварде «красных дьяволов» Криштиану Роналду.
Руни: Роналду и Месси — два величайших игрока в истории футбола, но в итоге время настигает всех нас
  • Gettyimages.ru
  • © Manchester United

«Роналду и Месси — два величайших игрока в истории футбола, но в итоге время настигает всех нас. Криштиану сейчас явно не тот игрок, каким был в 22 или 23 года. Это тяжело для него. Я уверен, что он сохранит терпение», — приводит слова Руни Goal.com.

Он также подчеркнул, что у португальского форварда появится шанс проявить себя в матче. По его словам, Роналду использует всё для того, чтобы оказаться на вершине.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в девяти матчах, забил один мяч и отдал одну результативную передач.

Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах, забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Роналду надеется сменить клуб после чемпионата мира по футболу 2022 года.

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