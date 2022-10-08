Шалимов: могу представить Малкома и Клаудиньо в сборной России
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«Если Малком и Клаудиньо получат российское гражданство и будут иметь возможность выступать за сборную России, то почему бы и нет? Могу их представить в сборной России. Если будут соответствовать уровню, то будут выступать», — цитирует Шалимова «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес получил российский паспорт из-за того, чтобы не считаться легионером в клубе.
«Не думаю, что и ситуация с Малкомом и Клаудиньо касается сборной. Как мне кажется, здесь другие причины», — заключил Шалимов.
«Зенит» в сентябре отправил в РФС письма по поводу оформления российских паспортов для бразильских игроков.
8 октября журналист Иван Карпов сообщил, что РФС по запросу «Зенита» составил характеристику южноамериканских футболистов. На данный момент процесс получения российского паспорта в ускоренном порядке уже реализуется.
Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо перешёл в российский клуб в 2021-м. Команда из Санкт-Петербурга продлила контракты с бразильцами до конца сезона-2026/27.
Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о бразильских футболистах «Зенита» Малкоме и Клаудиньо, которые могут получить возможность выступать за сборную России по футболу.