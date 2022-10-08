Клопп: «Арсенал» — молодая и крайне интересная команда

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Арсеналом».

«Что касается соперника, Артета проделал отличную работу в «Арсенале». Микель воспользовался возможностью. Я уважаю его. «Арсенал» — это молодая и крайне интересная команда, которая усердно работает. Их успехи заслужены», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

9 октября «Арсенал» на своём стадионе в Лондоне примет «Ливерпуль». Начало встречи — в 18:30 мск.

После девяти туров АПЛ лондонский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Ливерпуль» (десять очков) находится на девятой позиции.

Ранее Клопп прокомментировал победу над «Рейнджерс» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.