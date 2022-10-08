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В ФИФА сообщили, что дело о выплатах «Локомотиву» за переход Миранчука в «Аталанту» не завершено

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В пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА) сообщили, что дело о выплатах «Локомотиву» за трансфер полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту» не завершено.
В ФИФА сообщили, что дело о выплатах «Локомотиву» за переход Миранчука в «Аталанту» не завершено
  • AFP
  • © Filippo MONTEFORTE

«Мы можем подтвердить, что 3 октября 2022 года палата по статусу игроков Футбольного трибунала вынесла решение по делу между «Локомотивом» и «Аталантой», касающемуся трансфера игрока Алексея Миранчука», — приводит слова пресс-службы ФИФА ТАСС.

В организации также подчеркнули, что не могут дополнительно комментировать ситуацию, так как дело о трансфере Миранчука ещё не завершено.

«Аталанта» перестала платить «Локомотиву» по трансферу Миранчука. Как сообщал «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, итальянцы аргументировали остановку будущими проблемами с переводом денег в тот банк, где открыт счёт московского клуба. «Локомотив» сменил банк и открыл счёт в другом, но «Аталанта» не спешила с выплатами. Итальянский клуб должен красно-зелёным €5 млн.

26-летний футболист перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Общая сумма трансфера достигала €14,5 млн.

В настоящее время россиянин арендован итальянским «Торино» до конца сезона с правом выкупа.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призвала уволить главного тренера и всё руководство «Локомотива».

 

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