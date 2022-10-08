Смородская призвала уволить главного тренера и всё руководство «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение, кого в столичном клубе пора уволить.

«Пора поменять главного тренера в «Локомотиве»? И тренера, и спортивного директора, и генерального директора, всех. Перемены назрели», — цитирует Смородскую «Матч ТВ».

По её мнению, немецкий специалист не сможет выправить положение железнодорожников.

«Локомотив» на стадионе «РЖД Арена» уступил в матче 11-го тура РПЛ «Уралу» со счётом 2:4.

Железнодорожники (девять очков) занимают 14-е место в турнирной таблице. «Урал» (десять очков) располагается на 12-й позиции.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил возможный вылет «Локомотива» из РПЛ.