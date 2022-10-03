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Сёмин оценил возможный вылет «Локомотива» из РПЛ

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что в нынешнем сезоне футболисты «Локомотива» стали играть хуже.

«Может ли «Локомотив» вылететь из РПЛ? Я не могу сказать. Пока ситуация безрадостная и объективная. «Локомотив» ещё и лишние очки набрал. Могу ли я вернуться в клуб? Не готов отвечать на этот вопрос», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

«Железнодорожники» на стадионе «РЖД Арена» уступили в матче 11-го тура РПЛ «Уралу» со счётом 2:4.

«Локомотив» (девять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (семь очков) располагается на 15-й позиции.

Ранее Сёмин заявил, что подмосковные «Химки» после увольнения главного тренера Сергея Юрана не выиграют ни один матч до конца сезона‑2022/23.

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