Daily Mail: Тедеско может возглавить «Саутгемптон»

Бывший главный тренер «Спартака» и «Лейпцига» Доменико Тедеско может стать наставником «Саутгемптона».

По информации Daily Mail, клуб рассматривает кандидатуру Тедеско в виде возможной замены Ральфу Хазенхюттлю, которого могут отправить в отставку.

Напомним, что немецкий тренер возглавил «Лейпциг» в декабре 2021 года. О его увольнении стало известно 7 сентября 2022 года. Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год. Он привёл команду к серебряным медалям чемпионата России в сезоне-2020/21.

Ранее в «Лейпциге» рассказали детали ухода Тедеско из клуба.