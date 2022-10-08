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Daily Mail: Тедеско может возглавить «Саутгемптон»

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Бывший главный тренер «Спартака» и «Лейпцига» Доменико Тедеско может стать наставником «Саутгемптона».
Daily Mail: Тедеско может возглавить «Саутгемптон»
  • Gettyimages.ru
  • © Fantasista

По информации Daily Mail, клуб рассматривает кандидатуру Тедеско в виде возможной замены Ральфу Хазенхюттлю, которого могут отправить в отставку.

Напомним, что немецкий тренер возглавил «Лейпциг» в декабре 2021 года. О его увольнении стало известно 7 сентября 2022 года. Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год. Он привёл команду к серебряным медалям чемпионата России в сезоне-2020/21.

Ранее в «Лейпциге» рассказали детали ухода Тедеско из клуба.

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