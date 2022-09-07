В «Лейпциге» рассказали детали ухода Тедеско из клуба

В пресс-службе «Лейпцига» высказались об уходе Доменико Тедеско с поста главного тренера команды.

«Тедеско попрощался с командой. Он отличный человек в жизни и такой же хороший тренер. Грустно, что он уходит. В любом случае он обязательно будет успешен в будущем», — цитирует пресс-службу «Спорт-Экспресс».

6 сентября «Лейпциг» на своём поле в матче первого тура Лиги чемпионов УЕФА уступил донецкому «Шахтёру» со счётом 1:4. На следующий день стало известно об отставке тренера.

Напомним, что Тедеско возглавил «Лейпциг» в декабре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2023 года.

Ранее Александр Мостовой высказался об увольнении Доменико Тедеско из «Лейпцига».