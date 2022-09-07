Мостовой об увольнении Тедеско: теперь вернётся в Россию к Цорну

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об увольнении Доменико Тедеско из «Лейпцига».

«Друзья познаются не тогда, когда всё хорошо, а когда всё плохо. Сейчас — пожалуйста. «Шахтёр» без бразильцев обыгрывает 4:1 «Лейпциг» с Вернером. Теперь Тедеско вернётся в Россию к Цорну — там много немцев», — цитирует Мостового «Чемпионат».

6 сентября «Лейпциг» на своём поле в матче первого тура Лиги чемпионов УЕФА уступил донецкому «Шахтёру» со счётом 1:4. На следующий день стало известно об отставке тренера.

Напомним, что Тедеско возглавил «Лейпциг» в декабре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2023 года.

Ранее Доменико Тедеско был уволен с поста главного тренера «Лейпцига».