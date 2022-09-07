Тедеско уволен с поста главного тренера «Лейпцига»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско отправлен в отставку.

Вместе с немецким специалистом команду покидают его ассистенты Андреас Хинкель и Макс Урванчки.

«Лейпциг» на своём поле в матче первого тура Лиги чемпионов УЕФА уступил донецкому «Шахтёру» со счётом 1:4.

Напомним, что Тедеско возглавил «Лейпциг» в декабре 2021 года. Его контракт с клубом был действителен до 2023 года.

Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат матча первого тура Лиги чемпионов УЕФА с загребским «Динамо».