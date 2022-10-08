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Медведев: больше всего хочу победить Надаля, потому что проиграл ему два финала ТБШ

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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём желании взять реванш у испанца Рафаэля Надаля.
Медведев: больше всего хочу победить Надаля, потому что проиграл ему два финала ТБШ
  • Gettyimages.ru
  • © James D. Morgan

«Я хочу побеждать всех, а на самом деле Рафу Надаля даже больше, потому что я проиграл ему в двух финалах турниров Большого шлема, но я действительно счастлив играть с Новаком», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, что Медведев обыграл в четвертьфинале испанца Роберто Баутисту-Агута в двух сетах — 6:1, 6:1. Российский теннисист записал на свой счёт четыре подачи навылет и реализовал шесть из 14 брейк-пойнтов.

Хачанов уступил Джоковичу в двух сетах — 6:4, 6:3. Российский теннисист записал на свой счёт три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и выиграл 11 из 47 очков на приёме.

Ранее олимпийский чемпион Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча между Медведевым и Джоковичем.

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