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Кокорин ответил на вопрос о борьбе «Ариса» за чемпионство

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Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин оценил шансы своей команды на чемпионство.
Кокорин ответил на вопрос о борьбе «Ариса» за чемпионство
  • Legion-Media
  • © Valentina Giannettoni/LiveMedia

«Чемпионат Кипра имеет два этапа: регулярка, затем финальная пулька для лидеров. Это ради интриги. Нет судьбоносных матчей осенью, все решающие состоятся весной. И на медали претендует целая группа команд», — цитирует Кокорина «Чемпионат».

После пяти туров чемпионата Кипра «Арис» лидирует в турнирной таблице, набрав 12 очков. Кокорин провёл за команду четыре игры, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Права на игрока принадлежат «Фиорентине». В «Арисе» Кокорин будет выступать до конца нынешнего сезона.

Ранее Фабио Капелло рассказал, что рад успехам Кокорина на Кипре.

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