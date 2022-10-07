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Смородская — о Гогричиани: он должен ответить за избиение девушки

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации с нападающим калининградской «Балтики» Гочей Гогричиани, которого обвиняют в избиении своей подруги.
Смородская — о Гогричиани: он должен ответить за избиение девушки
  • РИА Новости

«У нас и так не борются с домашним насилием, а вы хотите, чтобы было ещё хуже. Ну, избил он девушку, должен отвечать. Нужно с этим бороться, а не жалеть, что вина ещё не доказана. Ой, и смех и грех», — цитирует Смородскую РИА Новости.

Кристина Куддус, девушка Гогричиани, обратилась в полицию после избиения со стороны игрока «Балтики». Она утверждает, что футболист сломал ей нос, а также нанёс много травм. Спортсмен намерен подать в суд на девушку, обвинившую его в насилии.

Ранее бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о ситуации с Гогричиани.

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