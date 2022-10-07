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Быстров — об обвинении форварда «Балтики» в избиении девушки: заслужила, может

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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о ситуации с форвардом калининградской «Балтики» Гочей Гогричиани, который обвиняется в избиении собственной девушки.
Быстров — об обвинении форварда «Балтики» в избиении девушки: заслужила, может
  • РИА Новости

«Нападающий «Балтики» Гоча Гогричиани избил свою девушку? Заслужила, может», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Кристина Куддус, девушка Гогричиани, обратилась в полицию после избиения со стороны игрока «Балтики». Она утверждает, что футболист сломал ей нос, а также нанёс много травм.

Гоча Гогричиани намерен подать в суд на девушку, обвинившую его в насилии.

Ранее подруга Гогричиани отреагировала на слова отца футболиста, который обвинил её во лжи.

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