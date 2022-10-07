Быстров — об обвинении форварда «Балтики» в избиении девушки: заслужила, может
- РИА Новости
«Нападающий «Балтики» Гоча Гогричиани избил свою девушку? Заслужила, может», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».
Кристина Куддус, девушка Гогричиани, обратилась в полицию после избиения со стороны игрока «Балтики». Она утверждает, что футболист сломал ей нос, а также нанёс много травм.
Гоча Гогричиани намерен подать в суд на девушку, обвинившую его в насилии.
Ранее подруга Гогричиани отреагировала на слова отца футболиста, который обвинил её во лжи.