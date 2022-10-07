Подруга Гогричиани отреагировала на слова отца футболиста, который обвинил её во лжи

Девушка игрока «Балтики» Гочи Гогричиани Кристина Куддус высказалась о словах отца футболиста из-за обвинения во лжи.

«Я в категорическом возмущении и шоке! Что зафиксировано — так это побои и два заявления в полицию», — цитирует Куддус «Спорт-Экспресс».

Она также подчеркнула, что у неё есть доказательства. По её словам, она вернулась после операции 29-го числа в Калининград.

«Получается, шум был 29-го числа? Вам не кажется, что немного не сходится? Он приехал с выезда и я подошла к нему спокойно, села на край кровати со словами: «Нам надо поговорить», — цитирует Куддус «Спорт-Экспресс».

6 октября Куддус обратилась в полицию после избиения со стороны игрока «Балтики». Она утверждает, что футболист сломал ей нос, а также нанёс много травм.

Гоча Гогричиани намерен подать в суд на девушку, обвинившую его в насилии.

Ранее Гоча Гогричиани — старший прокомментировал скандальную ситуацию с нападающим калининградской «Балтики», которого обвиняют в избиении своей подруги.