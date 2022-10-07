Радченко: Головин не вышел на уровень, чтобы получить предложение от европейского гранда

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Хорошо, что Головин показывает себя в «Монако», но пока Александр не вышел на тот уровень, чтобы получить предложение от европейского гранда. Думаю, что он ещё может перейти в топ-клуб, для этого ему нужно быть лидером номер один и больше забивать», — цитирует Радченко Metaratings.

Хавбек является воспитанником ЦСКА. 26-летний спортсмен присоединился к «Монако» в 2018 году. Он провёл за французский клуб 144 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 28 результативных передач.

Ранее агент Головина Александр Клюев прокомментировал слова агента Денниса Лахтера в адрес полузащитника монегасков.