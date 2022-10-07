Агент Головина ответил на критику Лахтера

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев прокомментировал слова агента Денниса Лахтера в адрес игрока.

«Комментировать здесь что-либо по сути нечего. Это просто какой-то набор слов, не связанных между собой и не соответствующих действительности. Деннис Лахтер либо не выспался, либо сошёл с ума», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

26-летний Головин является воспитанником ЦСКА. Хавбек присоединился к «Монако» в 2018 году. Он провёл за французский клуб 144 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 28 результативных передач.

Ранее Лахтер высказал мнение о полузащитнике «Монако» и сборной России Александре Головине.