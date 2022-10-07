Лахтер: Головин в Европе никому не нужен

Футбольный агент Деннис Лахтер высказал мнение о полузащитнике «Монако» и сборной России Александре Головине.

«Что Головин в Европе никому особо не нужен, очевидно. Первый сезон был на импульсе: парень хотел и попал. Эпическая история: мальчишка из Калтана, где два завода и три тюрьмы, вдруг оказывается в Монако. Получает 17-й номер. Из окна бухта видна. Конечно, заводит», — цитирует Лахтера «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что российский полузащитник играет в видеоигры до утра. По его словам, в «Монако» об этом знают и штрафуют Головина.

26-летний Головин является воспитанником ЦСКА. Хавбек присоединился к «Монако» в 2018 году. Он провёл за французский клуб 144 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 28 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным обыграл «Трабзонспор» в матче ЛЕ.