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«Монако» с Головиным обыграл «Трабзонспор» в матче ЛЕ

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Французский «Монако» на своём поле переиграл турецкий «Трабзонспор» в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА.
«Монако» с Головиным обыграл «Трабзонспор» в матче ЛЕ
  • Gettyimages.ru

Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Филиппа Клемана.

В составе французского клуба мячи забили Виссам Бен-Йеддер (14-я, 45-я минуты), Аксель Дисаси (55-я). В турецкой команде отличился Анастасиос Бакасетас (72-я).

Полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 73 минуты. Российский хавбек не отметился результативными действиями.

Ранее «Боруссия» одержала разгромную победу над «Севильей» в матче ЛЧ.

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