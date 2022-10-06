«Монако» с Головиным обыграл «Трабзонспор» в матче ЛЕ
- Gettyimages.ru
Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Филиппа Клемана.
В составе французского клуба мячи забили Виссам Бен-Йеддер (14-я, 45-я минуты), Аксель Дисаси (55-я). В турецкой команде отличился Анастасиос Бакасетас (72-я).
Полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 73 минуты. Российский хавбек не отметился результативными действиями.
Ранее «Боруссия» одержала разгромную победу над «Севильей» в матче ЛЧ.