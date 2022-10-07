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Шахгириев и Гаврилов встретятся в главном бою вечера на турнире Top Dog

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Суламбек Алый зверь Шахгириев и Артём Гаврилов встретятся в главном бою вечера на турнире Top Dog: Prospect 7.
Шахгириев и Гаврилов встретятся в главном бою вечера на турнире Top Dog
  • Gettyimages.ru

Поединок состоится 15 октября. Для обоих бойцов это станет вторым появлением на турнирах формата Prospect.

Отметим, что на данный момент Шахгириев находится на пятом месте в рейтинге средневесов Top Dog. На его счету две победы и одно поражение в трёх боях на голых кулаках.

Турнир Top Dog: Prospect 7 пройдёт по правилам номерных турниров TOP DOG, но в четырёхунцовых перчатках для ММА.

Ранее Погодин победил Сандибекова в главном бою TOP DOG FC 16.

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