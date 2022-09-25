Погодин победил Сандибекова в главном бою TOP DOG FC 16

Чемпион в полусреднем весе Денис Погодин нанёс поражение в титульном поединке Адилжану Сандибекову на турнире TOP DOG FC 16.

Бой состоял из пяти раундов и закончился победой действующего чемпиона.

В соглавном бою вечера Александр Северин потерпел поражение от Тимура Акаимова в первом раунде. Ветеран лиги Fight Nights и бывший чемпион ProFC Давид Хачатрян одержал победу над Камалом Гасановым.

Претендентами на вакантный перстень в легчайшем весе стали Шариф Шарипов и Чингис Салбыры.

Турнир прошёл в Сочи на Red Arena.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко тренировался с легковесами перед боем с Вячеславом Дациком.