Погодин победил Сандибекова в главном бою TOP DOG FC 16
Бой состоял из пяти раундов и закончился победой действующего чемпиона.
В соглавном бою вечера Александр Северин потерпел поражение от Тимура Акаимова в первом раунде. Ветеран лиги Fight Nights и бывший чемпион ProFC Давид Хачатрян одержал победу над Камалом Гасановым.
Претендентами на вакантный перстень в легчайшем весе стали Шариф Шарипов и Чингис Салбыры.
Турнир прошёл в Сочи на Red Arena.
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко тренировался с легковесами перед боем с Вячеславом Дациком.