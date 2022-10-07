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Терюшков заявил, что Лантратов по-прежнему основной вратарь «Химок»

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о ситуации с основным вратарём подмосковного клуба.
Терюшков заявил, что Лантратов по-прежнему основной вратарь «Химок»
  • РИА Новости

«Мори Гбане сделал рабочую визу и прилетел в Россию, всё нормально. Что касается Ильи Лантратова, несмотря на замену в последнем матче — никакого конфликта нет. Он по-прежнему основной вратарь. Думаю, он сегодня будет играть», — цитирует Терюшкова Sport24.

В матче 11-го тура РПЛ «Химки» уступили ЦСКА со счётом 1:2. Лантратов был заменён в перерыве игры.

После 11 туров РПЛ подопечные Спартака Гогниева находятся на 14-м месте с восемью очками. Красно-синие набрали 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице.

Ранее Терюшков сравнил заявку Украины на ЧМ-2030 с летней Олимпиадой 1936 года.

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